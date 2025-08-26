Dacxi (DXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00070086 $ 0.00070086 $ 0.00070086 24 שעות נמוך $ 0.00075785 $ 0.00075785 $ 0.00075785 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00070086$ 0.00070086 $ 0.00070086 גבוה 24 שעות $ 0.00075785$ 0.00075785 $ 0.00075785 שיא כל הזמנים $ 0.067245$ 0.067245 $ 0.067245 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001494$ 0.00001494 $ 0.00001494 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) +3.25% שינוי מחיר (7D) +1.62% שינוי מחיר (7D) +1.62%

Dacxi (DXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00073497. במהלך 24 השעות האחרונות, DXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00070086 לבין שיא של $ 0.00075785, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001494.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DXI השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, +3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dacxi (DXI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.13M$ 31.13M $ 31.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.13M$ 31.13M $ 31.13M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dacxi הוא $ 31.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DXI הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.13M.