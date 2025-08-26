Dacxi מחיר (DXI)
+0.83%
+3.25%
+1.62%
+1.62%
Dacxi (DXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00073497. במהלך 24 השעות האחרונות, DXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00070086 לבין שיא של $ 0.00075785, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001494.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DXI השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, +3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dacxi הוא $ 31.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DXI הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.13M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dacxiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDacxi ל USDהיה . $ +0.0000734849.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDacxi ל USDהיה $ -0.0001415368.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dacxiל USDהיה $ -0.0002794184361981845.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+3.25%
|30 ימים
|$ +0.0000734849
|+10.00%
|60 ימים
|$ -0.0001415368
|-19.25%
|90 ימים
|$ -0.0002794184361981845
|-27.54%
What is Dacxi Coin? Dacxi Coin is the engine that powers the Dacxi Chain; the world’s first global tokenized crowdfunding system. Harnessing blockchain technology and tokenization, the Dacxi Chain creates digital versions of company shares that can be easily bought and sold by anyone, anywhere, at any time. In doing so, it aims to solve the fundamental flaws that have held crowdfunding back from the trillion-dollar industry that leading companies such as IBM believe it could (and should) be. First launched in 2017, Dacxi Coin is the Dacxi Chain’s native cryptocurrency. As such, it plays a vital role in the Dacxi Chain’s operation. Dacxi Coin is responsible for facilitating global investment transfers, paying fees on the Dacxi Chain blockchain, node staking, and as the currency for the Dacxi Chain’s global crowdfunding network. The Dacxi Chain aims to unleash innovation around the world, by seamlessly connecting entrepreneurs with everyday investors who can offer the funding they need to succeed. When the Dacxi Chain is fully up and running, demand for Dacxi Coin is projected to reach billions. This makes Dacxi Coin one to closely watch. What makes Dacxi Coin Unique? As the native crypto of the Dacxi Chain, Dacxi Coin has a strong and sound use case – using blockchain technology to solve real-world problem. The early stage funding crisis is sealing the fate of thousands of world-changing products and ideas each year. Crowdfunding as we know it today has failed to reach the heights it promised – held back by limitations like geographical borders, lack of scale, and lack of buzz. In delivering the world’s first global tokenized crowdfunding system, the Dacxi Chain will break down these barriers. Opening the door for everyday investors to fund exciting new projects. Connecting entrepreneurs with the capital they need to grow their businesses. And unleashing the world’s innovation potential.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Dacxi (DXI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dacxi (DXI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dacxi.
בדוק את Dacxi תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Dacxi (DXI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DXI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.