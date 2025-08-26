CVI (GOVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.021336 $ 0.021336 $ 0.021336 24 שעות נמוך $ 0.02316826 $ 0.02316826 $ 0.02316826 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.021336$ 0.021336 $ 0.021336 גבוה 24 שעות $ 0.02316826$ 0.02316826 $ 0.02316826 שיא כל הזמנים $ 7.67$ 7.67 $ 7.67 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00866391$ 0.00866391 $ 0.00866391 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -6.84% שינוי מחיר (7D) -2.78% שינוי מחיר (7D) -2.78%

CVI (GOVI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02158249. במהלך 24 השעות האחרונות, GOVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.021336 לבין שיא של $ 0.02316826, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00866391.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOVI השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -6.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CVI (GOVI) מידע שוק

שווי שוק $ 332.93K$ 332.93K $ 332.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 690.02K$ 690.02K $ 690.02K אספקת מחזור 15.44M 15.44M 15.44M אספקה כוללת 32,000,000.0 32,000,000.0 32,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CVI הוא $ 332.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOVI הוא 15.44M, עם היצע כולל של 32000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 690.02K.