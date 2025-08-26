עוד על GOVI

CVI סֵמֶל

CVI מחיר (GOVI)

לא רשום

1 GOVI ל USDמחיר חי:

$0.02156296
$0.02156296$0.02156296
-6.90%1D
USD
CVI (GOVI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:15:38 (UTC+8)

CVI (GOVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.021336
$ 0.021336$ 0.021336
24 שעות נמוך
$ 0.02316826
$ 0.02316826$ 0.02316826
גבוה 24 שעות

$ 0.021336
$ 0.021336$ 0.021336

$ 0.02316826
$ 0.02316826$ 0.02316826

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

$ 0.00866391
$ 0.00866391$ 0.00866391

+0.25%

-6.84%

-2.78%

-2.78%

CVI (GOVI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02158249. במהלך 24 השעות האחרונות, GOVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.021336 לבין שיא של $ 0.02316826, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00866391.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOVI השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -6.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CVI (GOVI) מידע שוק

$ 332.93K
$ 332.93K$ 332.93K

--
----

$ 690.02K
$ 690.02K$ 690.02K

15.44M
15.44M 15.44M

32,000,000.0
32,000,000.0 32,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CVI הוא $ 332.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOVI הוא 15.44M, עם היצע כולל של 32000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 690.02K.

CVI (GOVI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CVIל USDהיה $ -0.00158576698519756.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCVI ל USDהיה . $ +0.0022939510.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCVI ל USDהיה $ +0.0268725698.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CVIל USDהיה $ +0.001209589949039872.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00158576698519756-6.84%
30 ימים$ +0.0022939510+10.63%
60 ימים$ +0.0268725698+124.51%
90 ימים$ +0.001209589949039872+5.94%

מה זהCVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

CVI (GOVI) משאב

האתר הרשמי

CVIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CVI (GOVI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CVI (GOVI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CVI.

בדוק את CVI תחזית המחיר עכשיו‏!

GOVI למטבעות מקומיים

CVI (GOVI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CVI (GOVI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOVI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CVI (GOVI)

כמה שווה CVI (GOVI) היום?
החי GOVIהמחיר ב USD הוא 0.02158249 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOVI ל USD?
המחיר הנוכחי של GOVI ל USD הוא $ 0.02158249. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CVI?
שווי השוק של GOVI הוא $ 332.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOVI?
ההיצע במחזור של GOVI הוא 15.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOVI?
‏‏GOVI השיג מחיר שיא (ATH) של 7.67 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOVI?
GOVI ‏‏רשם מחירATL של 0.00866391 USD.
מהו נפח המסחר של GOVI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOVI הוא -- USD.
האם GOVI יעלה השנה?
GOVI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOVI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:15:38 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.