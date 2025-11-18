CROTCH מחיר היום

מחיר CROTCH (CROTCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00474518, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CROTCH ל USD הוא $ 0.00474518 לכל CROTCH.

CROTCH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 335,594, עם היצע במחזור של 70.72M CROTCH. ב‑24 השעות האחרונות, CROTCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01267094, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00461036.

ביצועים לטווח קצר, CROTCH נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CROTCH (CROTCH) מידע שוק

שווי שוק $ 335.59K$ 335.59K $ 335.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M אספקת מחזור 70.72M 70.72M 70.72M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CROTCH הוא $ 335.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROTCH הוא 70.72M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.