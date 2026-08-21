CrotaFi מחיר היום

מחיר CrotaFi (CROTA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CROTA ל USD הוא $ 0 לכל CROTA.

CrotaFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,574.07, עם היצע במחזור של 100.00B CROTA. ב‑24 השעות האחרונות, CROTA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CROTA נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CrotaFi (CROTA) מידע שוק

שווי שוק $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CrotaFi הוא $ 14.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROTA הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.57K.