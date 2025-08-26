Croak ($CROAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00121843 $ 0.00121843 $ 0.00121843 24 שעות נמוך $ 0.00147454 $ 0.00147454 $ 0.00147454 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00121843$ 0.00121843 $ 0.00121843 גבוה 24 שעות $ 0.00147454$ 0.00147454 $ 0.00147454 שיא כל הזמנים $ 0.00200059$ 0.00200059 $ 0.00200059 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -11.32% שינוי מחיר (7D) -22.72% שינוי מחיר (7D) -22.72%

Croak ($CROAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126165. במהלך 24 השעות האחרונות, $CROAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121843 לבין שיא של $ 0.00147454, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CROAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00200059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CROAK השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -11.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Croak ($CROAK) מידע שוק

שווי שוק $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M אספקת מחזור 2.02B 2.02B 2.02B אספקה כוללת 2,015,000,000.0 2,015,000,000.0 2,015,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Croak הוא $ 2.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CROAK הוא 2.02B, עם היצע כולל של 2015000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.55M.