Crecoin מחיר היום

מחיר Crecoin ($CREC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $CREC ל USD הוא $ 0 לכל $CREC.

Crecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 899,017, עם היצע במחזור של 1.88B $CREC. ב‑24 השעות האחרונות, $CREC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00849716, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $CREC נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +20.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 121.27.

Crecoin ($CREC) מידע שוק

שווי שוק $ 899.02K$ 899.02K $ 899.02K נפח (24 שעות) $ 121.27$ 121.27 $ 121.27 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M אספקת מחזור 1.88B 1.88B 1.88B אספקה כוללת 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

שווי השוק הנוכחי של Crecoin הוא $ 899.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 121.27. ההיצע במחזור של $CREC הוא 1.88B, עם היצע כולל של 9999999897.257. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.78M.