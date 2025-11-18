CreatorDAO מחיר היום

מחיר CreatorDAO (CREATOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00314821, עם שינוי של 6.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CREATOR ל USD הוא $ 0.00314821 לכל CREATOR.

CreatorDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 899,398, עם היצע במחזור של 285.69M CREATOR. ב‑24 השעות האחרונות, CREATOR סחר בין $ 0.00304584 (נמוך) ל $ 0.00338675 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02225446, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00269697.

ביצועים לטווח קצר, CREATOR נע ב +1.07% בשעה האחרונה ו -37.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CreatorDAO (CREATOR) מידע שוק

שווי שוק $ 899.40K$ 899.40K $ 899.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M אספקת מחזור 285.69M 285.69M 285.69M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CreatorDAO הוא $ 899.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CREATOR הוא 285.69M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.15M.