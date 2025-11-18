Craft Engine מחיר היום

מחיר Craft Engine (CRAFT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00081033, עם שינוי של 3.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRAFT ל USD הוא $ 0.00081033 לכל CRAFT.

Craft Engine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,965, עם היצע במחזור של 74.00M CRAFT. ב‑24 השעות האחרונות, CRAFT סחר בין $ 0.00080761 (נמוך) ל $ 0.00084275 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00321117, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00079492.

ביצועים לטווח קצר, CRAFT נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Craft Engine (CRAFT) מידע שוק

שווי שוק $ 59.97K$ 59.97K $ 59.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.03K$ 81.03K $ 81.03K אספקת מחזור 74.00M 74.00M 74.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Craft Engine הוא $ 59.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAFT הוא 74.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.03K.