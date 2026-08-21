CORE MultiChain מחיר היום

מחיר CORE MultiChain (CMCX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CMCX ל USD הוא $ 0 לכל CMCX.

CORE MultiChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,824, עם היצע במחזור של 14.40B CMCX. ב‑24 השעות האחרונות, CMCX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04197522, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CMCX נע ב -- בשעה האחרונה ו -66.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CORE MultiChain (CMCX) מידע שוק

שווי שוק $ 50.82K$ 50.82K $ 50.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.82K$ 50.82K $ 50.82K אספקת מחזור 14.40B 14.40B 14.40B אספקה כוללת 14,400,000,000.0 14,400,000,000.0 14,400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CORE MultiChain הוא $ 50.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMCX הוא 14.40B, עם היצע כולל של 14400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.82K.