Conbook מחיר היום

מחיר Conbook (CONBOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CONBOOK ל USD הוא $ 0 לכל CONBOOK.

Conbook כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,716.24, עם היצע במחזור של 100.00B CONBOOK. ב‑24 השעות האחרונות, CONBOOK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CONBOOK נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Conbook (CONBOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Conbook הוא $ 18.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONBOOK הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.72K.