ComputeBase מחיר היום

מחיר ComputeBase (COMPUTE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COMPUTE ל USD הוא $ 0 לכל COMPUTE.

ComputeBase כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,136.41, עם היצע במחזור של 100.00B COMPUTE. ב‑24 השעות האחרונות, COMPUTE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COMPUTE נע ב -- בשעה האחרונה ו +14.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ComputeBase (COMPUTE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ComputeBase הוא $ 19.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COMPUTE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.14K.