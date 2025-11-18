Compound USDC מחיר היום

מחיר Compound USDC (CUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 0.02529778, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUSDC ל USD הוא $ 0.02529778 לכל CUSDC.

Compound USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,054,666, עם היצע במחזור של 1.23B CUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, CUSDC סחר בין $ 0.02524601 (נמוך) ל $ 0.02531624 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.220912, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00620705.

ביצועים לטווח קצר, CUSDC נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Compound USDC (CUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 31.05M$ 31.05M $ 31.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.05M$ 31.05M $ 31.05M אספקת מחזור 1.23B 1.23B 1.23B אספקה כוללת 1,227,564,846.404856 1,227,564,846.404856 1,227,564,846.404856

שווי השוק הנוכחי של Compound USDC הוא $ 31.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSDC הוא 1.23B, עם היצע כולל של 1227564846.404856. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.05M.