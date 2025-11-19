Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר (USD)

קבל Compound USDC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CUSDC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Compound USDC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Compound USDC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Compound USDC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.025290 בשנת 2025. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Compound USDC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.026555 בשנת 2026. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CUSDC הוא $ 0.027883 עם 10.25% שיעור צמיחה. Compound USDC (CUSDC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CUSDC הוא $ 0.029277 עם 15.76% שיעור צמיחה. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CUSDC הוא $ 0.030741 עם 21.55% שיעור צמיחה. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CUSDC הוא $ 0.032278 עם 27.63% שיעור צמיחה. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Compound USDC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.052577. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Compound USDC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.085643. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.025290 0.00%

2026 $ 0.026555 5.00%

2027 $ 0.027883 10.25%

2028 $ 0.029277 15.76%

2029 $ 0.030741 21.55%

2030 $ 0.032278 27.63%

2031 $ 0.033892 34.01%

2032 $ 0.035586 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.037366 47.75%

2034 $ 0.039234 55.13%

2035 $ 0.041196 62.89%

2036 $ 0.043255 71.03%

2037 $ 0.045418 79.59%

2038 $ 0.047689 88.56%

2039 $ 0.050074 97.99%

2040 $ 0.052577 107.89% הצג עוד לטווח קצר Compound USDC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.025290 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.025294 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.025315 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.025394 0.41% Compound USDC (CUSDC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCUSDCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.025290 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCUSDC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.025294 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCUSDC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.025315 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Compound USDC (CUSDC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCUSDC הוא $0.025394 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Compound USDC

שווי שוק $ 31.04M
אספקת מחזור 1.23B
המחיר CUSDC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות. בנוסף, CUSDC יש כמות במעגל של 1.23B ושווי שוק כולל של $ 31.04M. צפה CUSDC במחיר חי

Compound USDC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCompound USDCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCompound USDC הוא 0.025290USD. היצע במחזור של Compound USDC(CUSDC) הוא 1.23B CUSDC , מה שמעניק לו שווי שוק של $31,041,947 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0 $ 0.025316 $ 0.025246

7 ימים 0.05% $ 0.000013 $ 0.025325 $ 0.025238

30 ימים 0.20% $ 0.000050 $ 0.025325 $ 0.025238 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Compound USDC הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Compound USDC נסחר בשיא של $0.025325 ושפל של $0.025238 . נרשם שינוי במחיר של 0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCUSDC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Compound USDC חווה 0.20% שינוי, המשקף בערך $0.000050 לערכו. זה מצביע על כך ש CUSDC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Compound USDC (CUSDC) מודול חיזוי מחיר עובד? Compound USDC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CUSDCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCompound USDC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CUSDC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Compound USDC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCUSDC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCUSDC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Compound USDC.

מדוע CUSDC חיזוי מחירים חשוב?

CUSDC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם CUSDC כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, CUSDC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.

מהי תחזית המחיר של CUSDC בחודש הבא?
על פי Compound USDC (CUSDC) כלי תחזית המחירים, המחיר CUSDC הצפוי יגיע ל -- ב undefined .

כמה יעלה 1 CUSDC בשנת 2026?
המחיר של 1 Compound USDC (CUSDC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, CUSDC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.

מהו המחיר החזוי של CUSDC בשנת 2027?
Compound USDC (CUSDC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CUSDC עד שנת 2027.

מהו מחיר היעד המשוער של CUSDC בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Compound USDC (CUSDC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.

מהו מחיר היעד המשוער של CUSDC בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Compound USDC (CUSDC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.

כמה יעלה 1 CUSDC בשנת 2030?
המחיר של 1 Compound USDC (CUSDC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, CUSDC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.

מהי CUSDC תחזית המחיר בשנת 2040?
Compound USDC (CUSDC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CUSDC עד שנת 2040.