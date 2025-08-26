Composite (CMST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.11052 24 שעות נמוך $ 0.112792 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.083042 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -0.71% שינוי מחיר (7D) -1.24%

Composite (CMST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.111462. במהלך 24 השעות האחרונות, CMST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11052 לבין שיא של $ 0.112792, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CMSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.083042.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CMST השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Composite (CMST) מידע שוק

שווי שוק $ 33.74K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.74K אספקת מחזור 302.86K אספקה כוללת 302,861.411456

שווי השוק הנוכחי של Composite הוא $ 33.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMST הוא 302.86K, עם היצע כולל של 302861.411456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.74K.