עוד על COLLIES

COLLIES מידע על מחיר

COLLIES אתר רשמי

COLLIES טוקניומיקה

COLLIES תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Collies סֵמֶל

Collies מחיר (COLLIES)

לא רשום

1 COLLIES ל USDמחיר חי:

$0.00039004
$0.00039004$0.00039004
-9.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Collies (COLLIES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:24 (UTC+8)

Collies (COLLIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

-9.03%

-5.23%

-5.23%

Collies (COLLIES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COLLIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COLLIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COLLIES השתנה ב +0.98% במהלך השעה האחרונה, -9.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Collies (COLLIES) מידע שוק

$ 390.04K
$ 390.04K$ 390.04K

--
----

$ 390.04K
$ 390.04K$ 390.04K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,495.816464
999,999,495.816464 999,999,495.816464

שווי השוק הנוכחי של Collies הוא $ 390.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COLLIES הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999495.816464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.04K.

Collies (COLLIES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Colliesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCollies ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCollies ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Colliesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.03%
30 ימים$ 0-11.89%
60 ימים$ 0+28.47%
90 ימים$ 0--

מה זהCollies (COLLIES)

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Collies (COLLIES) משאב

האתר הרשמי

Colliesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Collies (COLLIES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Collies (COLLIES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Collies.

בדוק את Collies תחזית המחיר עכשיו‏!

COLLIES למטבעות מקומיים

Collies (COLLIES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Collies (COLLIES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COLLIES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Collies (COLLIES)

כמה שווה Collies (COLLIES) היום?
החי COLLIESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COLLIES ל USD?
המחיר הנוכחי של COLLIES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Collies?
שווי השוק של COLLIES הוא $ 390.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COLLIES?
ההיצע במחזור של COLLIES הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COLLIES?
‏‏COLLIES השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COLLIES?
COLLIES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COLLIES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COLLIES הוא -- USD.
האם COLLIES יעלה השנה?
COLLIES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COLLIES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:24 (UTC+8)

Collies (COLLIES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.