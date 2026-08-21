Coldstar מחיר היום

מחיר Coldstar (COLD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLD ל USD הוא $ 0 לכל COLD.

Coldstar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,500, עם היצע במחזור של 999.97M COLD. ב‑24 השעות האחרונות, COLD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COLD נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -43.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Coldstar (COLD) מידע שוק

שווי שוק $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,969,870.209161 999,969,870.209161 999,969,870.209161

שווי השוק הנוכחי של Coldstar הוא $ 21.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COLD הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969870.209161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.50K.