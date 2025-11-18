ColdPL מחיר היום

מחיר ColdPL (COLDPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00029769, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLDPL ל USD הוא $ 0.00029769 לכל COLDPL.

ColdPL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 297,691, עם היצע במחזור של 1000.00M COLDPL. ב‑24 השעות האחרונות, COLDPL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0021093, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001194.

ביצועים לטווח קצר, COLDPL נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ColdPL (COLDPL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ColdPL הוא $ 297.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COLDPL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995724.646193. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.69K.