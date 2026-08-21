COLADA מחיר היום

מחיר COLADA (COLA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLA ל USD הוא $ 0 לכל COLA.

COLADA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 204,819, עם היצע במחזור של 999.86M COLA. ב‑24 השעות האחרונות, COLA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COLA נע ב -0.54% בשעה האחרונה ו +40.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.56K.

COLADA (COLA) מידע שוק

שווי שוק $ 204.82K$ 204.82K $ 204.82K נפח (24 שעות) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 204.82K$ 204.82K $ 204.82K אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,857,547.5116285 999,857,547.5116285 999,857,547.5116285

שווי השוק הנוכחי של COLADA הוא $ 204.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.56K. ההיצע במחזור של COLA הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999857547.5116285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.82K.