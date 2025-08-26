Coinary (CYT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00069884 $ 0.00069884 $ 0.00069884 24 שעות נמוך $ 0.0007333 $ 0.0007333 $ 0.0007333 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00069884$ 0.00069884 $ 0.00069884 גבוה 24 שעות $ 0.0007333$ 0.0007333 $ 0.0007333 שיא כל הזמנים $ 0.697399$ 0.697399 $ 0.697399 המחיר הנמוך ביותר $ 0.000534$ 0.000534 $ 0.000534 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -3.57% שינוי מחיר (7D) -0.76% שינוי מחיר (7D) -0.76%

Coinary (CYT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00070668. במהלך 24 השעות האחרונות, CYT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00069884 לבין שיא של $ 0.0007333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.697399, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000534.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYT השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -3.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinary (CYT) מידע שוק

שווי שוק $ 150.92K$ 150.92K $ 150.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.21K$ 226.21K $ 226.21K אספקת מחזור 213.55M 213.55M 213.55M אספקה כוללת 320,084,762.0 320,084,762.0 320,084,762.0

שווי השוק הנוכחי של Coinary הוא $ 150.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYT הוא 213.55M, עם היצע כולל של 320084762.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.21K.