Coder GF סֵמֶל

Coder GF מחיר (CODERGF)

לא רשום

1 CODERGF ל USDמחיר חי:

--
----
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Coder GF (CODERGF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:16:40 (UTC+8)

Coder GF (CODERGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00527432
$ 0.00527432$ 0.00527432

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-5.91%

+3.05%

+3.05%

Coder GF (CODERGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CODERGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODERGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00527432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODERGF השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coder GF (CODERGF) מידע שוק

$ 20.01K
$ 20.01K$ 20.01K

--
----

$ 20.01K
$ 20.01K$ 20.01K

999.43M
999.43M 999.43M

999,430,202.393655
999,430,202.393655 999,430,202.393655

שווי השוק הנוכחי של Coder GF הוא $ 20.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODERGF הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999430202.393655. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.01K.

Coder GF (CODERGF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coder GFל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoder GF ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoder GF ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coder GFל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.91%
30 ימים$ 0-5.56%
60 ימים$ 0+31.93%
90 ימים$ 0--

מה זהCoder GF (CODERGF)

Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you’re looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I’ve got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let’s collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary!

Coder GF (CODERGF) משאב

האתר הרשמי

Coder GFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coder GF (CODERGF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coder GF (CODERGF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coder GF.

בדוק את Coder GF תחזית המחיר עכשיו‏!

CODERGF למטבעות מקומיים

Coder GF (CODERGF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coder GF (CODERGF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CODERGF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coder GF (CODERGF)

כמה שווה Coder GF (CODERGF) היום?
החי CODERGFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CODERGF ל USD?
המחיר הנוכחי של CODERGF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coder GF?
שווי השוק של CODERGF הוא $ 20.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CODERGF?
ההיצע במחזור של CODERGF הוא 999.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CODERGF?
‏‏CODERGF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00527432 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CODERGF?
CODERGF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CODERGF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CODERGF הוא -- USD.
האם CODERGF יעלה השנה?
CODERGF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CODERGF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.