Code Token (CODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.18% שינוי מחיר (7D) +10.18%

Code Token (CODE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Code Token (CODE) מידע שוק

שווי שוק $ 129.37K$ 129.37K $ 129.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.37K$ 129.37K $ 129.37K אספקת מחזור 1.01T 1.01T 1.01T אספקה כוללת 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

שווי השוק הנוכחי של Code Token הוא $ 129.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODE הוא 1.01T, עם היצע כולל של 1010101010101.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.37K.