Clawnet מחיר היום

מחיר Clawnet (CLAWNET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWNET ל USD הוא $ 0 לכל CLAWNET.

Clawnet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,728, עם היצע במחזור של 100.00B CLAWNET. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWNET סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWNET נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clawnet (CLAWNET) מידע שוק

שווי שוק $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clawnet הוא $ 20.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWNET הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.73K.