ClawCloudX מחיר היום

מחיר ClawCloudX (CLOUDX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLOUDX ל USD הוא $ 0 לכל CLOUDX.

ClawCloudX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,417, עם היצע במחזור של 100.00B CLOUDX. ב‑24 השעות האחרונות, CLOUDX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLOUDX נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ClawCloudX (CLOUDX) מידע שוק

שווי שוק $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של ClawCloudX הוא $ 25.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOUDX הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.42K.