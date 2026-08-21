ClaudeWar מחיר היום

מחיר ClaudeWar (CLAUDEWAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAUDEWAR ל USD הוא $ 0 לכל CLAUDEWAR.

ClaudeWar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,859, עם היצע במחזור של 976.65M CLAUDEWAR. ב‑24 השעות האחרונות, CLAUDEWAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAUDEWAR נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +125.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ClaudeWar (CLAUDEWAR) מידע שוק

שווי שוק $ 35.86K$ 35.86K $ 35.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.86K$ 35.86K $ 35.86K אספקת מחזור 976.65M 976.65M 976.65M אספקה כוללת 976,646,803.139498 976,646,803.139498 976,646,803.139498

שווי השוק הנוכחי של ClaudeWar הוא $ 35.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAUDEWAR הוא 976.65M, עם היצע כולל של 976646803.139498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.86K.