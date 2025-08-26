Claude (CLAUDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00620805$ 0.00620805 $ 0.00620805 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.09% שינוי מחיר (1D) -7.25% שינוי מחיר (7D) -3.55% שינוי מחיר (7D) -3.55%

Claude (CLAUDE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLAUDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLAUDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00620805, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLAUDE השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Claude (CLAUDE) מידע שוק

שווי שוק $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,662,645.55786 999,662,645.55786 999,662,645.55786

שווי השוק הנוכחי של Claude הוא $ 55.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAUDE הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999662645.55786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.46K.