chudhouse מחיר היום

מחיר chudhouse (CHUDHOUSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHUDHOUSE ל USD הוא $ 0 לכל CHUDHOUSE.

chudhouse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,928, עם היצע במחזור של 995.06M CHUDHOUSE. ב‑24 השעות האחרונות, CHUDHOUSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0019328, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHUDHOUSE נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו -3.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

chudhouse (CHUDHOUSE) מידע שוק

שווי שוק $ 35.93K$ 35.93K $ 35.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.93K$ 35.93K $ 35.93K אספקת מחזור 995.06M 995.06M 995.06M אספקה כוללת 995,061,777.757296 995,061,777.757296 995,061,777.757296

שווי השוק הנוכחי של chudhouse הוא $ 35.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHUDHOUSE הוא 995.06M, עם היצע כולל של 995061777.757296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.93K.