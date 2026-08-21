Chonkers מחיר היום

מחיר Chonkers (CHONKERS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHONKERS ל USD הוא $ 0 לכל CHONKERS.

Chonkers כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,243, עם היצע במחזור של 999.51M CHONKERS. ב‑24 השעות האחרונות, CHONKERS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00112827, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHONKERS נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +11.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chonkers (CHONKERS) מידע שוק

שווי שוק $ 39.24K$ 39.24K $ 39.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.24K$ 39.24K $ 39.24K אספקת מחזור 999.51M 999.51M 999.51M אספקה כוללת 999,510,200.469384 999,510,200.469384 999,510,200.469384

שווי השוק הנוכחי של Chonkers הוא $ 39.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHONKERS הוא 999.51M, עם היצע כולל של 999510200.469384. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.24K.