Chitan (CHITAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00458156$ 0.00458156 $ 0.00458156 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.63% שינוי מחיר (7D) +8.55% שינוי מחיר (7D) +8.55%

Chitan (CHITAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHITAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHITANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00458156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHITAN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chitan (CHITAN) מידע שוק

שווי שוק $ 254.72K$ 254.72K $ 254.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 254.72K$ 254.72K $ 254.72K אספקת מחזור 983.50M 983.50M 983.50M אספקה כוללת 983,498,815.0 983,498,815.0 983,498,815.0

שווי השוק הנוכחי של Chitan הוא $ 254.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHITAN הוא 983.50M, עם היצע כולל של 983498815.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.72K.