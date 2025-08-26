CHIPI (CHIPI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00471579$ 0.00471579 $ 0.00471579 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -10.66% שינוי מחיר (7D) +0.74% שינוי מחיר (7D) +0.74%

CHIPI (CHIPI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00471579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIPI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHIPI (CHIPI) מידע שוק

שווי שוק $ 97.15K$ 97.15K $ 97.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.15K$ 97.15K $ 97.15K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,690,485.36 999,690,485.36 999,690,485.36

שווי השוק הנוכחי של CHIPI הוא $ 97.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIPI הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999690485.36. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.15K.