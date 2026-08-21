Chill Town מחיר היום

מחיר Chill Town (CHILLTOWN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHILLTOWN ל USD הוא $ 0 לכל CHILLTOWN.

Chill Town כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,505, עם היצע במחזור של 855.49M CHILLTOWN. ב‑24 השעות האחרונות, CHILLTOWN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHILLTOWN נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +21.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chill Town (CHILLTOWN) מידע שוק

שווי שוק $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K אספקת מחזור 855.49M 855.49M 855.49M אספקה כוללת 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

שווי השוק הנוכחי של Chill Town הוא $ 55.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLTOWN הוא 855.49M, עם היצע כולל של 855487131.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.51K.