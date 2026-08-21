ChangeNOW מחיר היום

מחיר ChangeNOW (NOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.394093, עם שינוי של 5.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOW ל USD הוא $ 0.394093 לכל NOW.

ChangeNOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,927,301, עם היצע במחזור של 83.53M NOW. ב‑24 השעות האחרונות, NOW סחר בין $ 0.372835 (נמוך) ל $ 0.3925 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.722212, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOW נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +23.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.15K.

ChangeNOW (NOW) מידע שוק

שווי שוק $ 32.93M$ 32.93M $ 32.93M נפח (24 שעות) $ 5.15K$ 5.15K $ 5.15K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.84M$ 78.84M $ 78.84M אספקת מחזור 83.53M 83.53M 83.53M אספקה כוללת 97,531,160.66538163 97,531,160.66538163 97,531,160.66538163

שווי השוק הנוכחי של ChangeNOW הוא $ 32.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.15K. ההיצע במחזור של NOW הוא 83.53M, עם היצע כולל של 97531160.66538163. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.84M.