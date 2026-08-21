CHAD Token מחיר היום

מחיר CHAD Token (CHAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHAD ל USD הוא $ 0 לכל CHAD.

CHAD Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,201, עם היצע במחזור של 5.00B CHAD. ב‑24 השעות האחרונות, CHAD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHAD נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CHAD Token (CHAD) מידע שוק

שווי שוק $ 104.20K$ 104.20K $ 104.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.20K$ 104.20K $ 104.20K אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CHAD Token הוא $ 104.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAD הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.20K.