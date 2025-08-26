cETH (CETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 87.73 $ 87.73 $ 87.73 24 שעות נמוך $ 96.7 $ 96.7 $ 96.7 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 87.73$ 87.73 $ 87.73 גבוה 24 שעות $ 96.7$ 96.7 $ 96.7 שיא כל הזמנים $ 99.52$ 99.52 $ 99.52 המחיר הנמוך ביותר $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.57% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

cETH (CETH) המחיר בזמן אמת של הוא $87.85. במהלך 24 השעות האחרונות, CETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 87.73 לבין שיא של $ 96.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 99.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.89.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CETH השתנה ב -1.57% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cETH (CETH) מידע שוק

שווי שוק $ 205.57M$ 205.57M $ 205.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.57M$ 205.57M $ 205.57M אספקת מחזור 2.34M 2.34M 2.34M אספקה כוללת 2,343,148.7356832 2,343,148.7356832 2,343,148.7356832

שווי השוק הנוכחי של cETH הוא $ 205.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CETH הוא 2.34M, עם היצע כולל של 2343148.7356832. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.57M.