CatGPT (CATGPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00722966$ 0.00722966 $ 0.00722966 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -8.55% שינוי מחיר (7D) +1.20% שינוי מחיר (7D) +1.20%

CatGPT (CATGPT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATGPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATGPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00722966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATGPT השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CatGPT (CATGPT) מידע שוק

שווי שוק $ 664.74K$ 664.74K $ 664.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 664.74K$ 664.74K $ 664.74K אספקת מחזור 4.83B 4.83B 4.83B אספקה כוללת 4,830,527,047.323815 4,830,527,047.323815 4,830,527,047.323815

שווי השוק הנוכחי של CatGPT הוא $ 664.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATGPT הוא 4.83B, עם היצע כולל של 4830527047.323815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 664.74K.