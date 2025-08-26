CargoX (CXO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.184211 $ 0.184211 $ 0.184211 24 שעות נמוך $ 0.192759 $ 0.192759 $ 0.192759 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.184211$ 0.184211 $ 0.184211 גבוה 24 שעות $ 0.192759$ 0.192759 $ 0.192759 שיא כל הזמנים $ 0.523279$ 0.523279 $ 0.523279 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.29% שינוי מחיר (1D) -4.39% שינוי מחיר (7D) -4.07% שינוי מחיר (7D) -4.07%

CargoX (CXO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.184223. במהלך 24 השעות האחרונות, CXO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.184211 לבין שיא של $ 0.192759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CXOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.523279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CXO השתנה ב -1.29% במהלך השעה האחרונה, -4.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CargoX (CXO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.79M$ 30.79M $ 30.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.63M$ 39.63M $ 39.63M אספקת מחזור 167.16M 167.16M 167.16M אספקה כוללת 215,119,016.0 215,119,016.0 215,119,016.0

שווי השוק הנוכחי של CargoX הוא $ 30.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CXO הוא 167.16M, עם היצע כולל של 215119016.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.63M.