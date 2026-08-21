CaptainBNB מחיר היום

מחיר CaptainBNB (CAPTAINBNB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAPTAINBNB ל USD הוא $ 0 לכל CAPTAINBNB.

CaptainBNB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 614,954, עם היצע במחזור של 1.00B CAPTAINBNB. ב‑24 השעות האחרונות, CAPTAINBNB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01462128, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CAPTAINBNB נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.27M.

CaptainBNB (CAPTAINBNB) מידע שוק

שווי שוק $ 614.95K$ 614.95K $ 614.95K נפח (24 שעות) $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 614.95K$ 614.95K $ 614.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CaptainBNB הוא $ 614.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27M. ההיצע במחזור של CAPTAINBNB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 614.95K.