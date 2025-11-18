Captain Ethereum מחיר היום

מחיר Captain Ethereum (CAPTAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002907, עם שינוי של 4.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAPTAIN ל USD הוא $ 0.00002907 לכל CAPTAIN.

Captain Ethereum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,067, עם היצע במחזור של 1.00B CAPTAIN. ב‑24 השעות האחרונות, CAPTAIN סחר בין $ 0.00002821 (נמוך) ל $ 0.00003047 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00024758, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002821.

ביצועים לטווח קצר, CAPTAIN נע ב -0.71% בשעה האחרונה ו -17.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Captain Ethereum (CAPTAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 29.07K$ 29.07K $ 29.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.07K$ 29.07K $ 29.07K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

