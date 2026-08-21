CAPACITR מחיר היום

מחיר CAPACITR (CAPACITR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 102.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAPACITR ל USD הוא $ 0 לכל CAPACITR.

CAPACITR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 197,399, עם היצע במחזור של 100.00B CAPACITR. ב‑24 השעות האחרונות, CAPACITR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CAPACITR נע ב -14.51% בשעה האחרונה ו +170.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CAPACITR (CAPACITR) מידע שוק

שווי שוק $ 197.40K$ 197.40K $ 197.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.40K$ 197.40K $ 197.40K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CAPACITR הוא $ 197.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAPACITR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.40K.