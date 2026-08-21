Camino Network מחיר היום

מחיר Camino Network (CAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAM ל USD הוא $ 0 לכל CAM.

Camino Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,018, עם היצע במחזור של 419.22M CAM. ב‑24 השעות האחרונות, CAM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.194671, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CAM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Camino Network (CAM) מידע שוק

שווי שוק $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K אספקת מחזור 419.22M 419.22M 419.22M אספקה כוללת 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

שווי השוק הנוכחי של Camino Network הוא $ 34.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAM הוא 419.22M, עם היצע כולל של 917499340.5467205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.45K.