Camelcorn מחיר היום

מחיר Camelcorn (CANELCORN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 31.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CANELCORN ל USD הוא $ 0 לכל CANELCORN.

Camelcorn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,180, עם היצע במחזור של 999.42M CANELCORN. ב‑24 השעות האחרונות, CANELCORN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00121992, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CANELCORN נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +22.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Camelcorn (CANELCORN) מידע שוק

שווי שוק $ 43.18K$ 43.18K $ 43.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.18K$ 43.18K $ 43.18K אספקת מחזור 999.42M 999.42M 999.42M אספקה כוללת 999,417,275.933246 999,417,275.933246 999,417,275.933246

שווי השוק הנוכחי של Camelcorn הוא $ 43.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CANELCORN הוא 999.42M, עם היצע כולל של 999417275.933246. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.18K.