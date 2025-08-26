CAIRE (CAIRE) מידע על מחיר (USD)

CAIRE (CAIRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00265627. במהלך 24 השעות האחרונות, CAIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00260526 לבין שיא של $ 0.00297958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00675754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00185281.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAIRE השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -10.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+37.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של CAIRE הוא $ 55.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAIRE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.82K.