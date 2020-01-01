CAIRE (CAIRE) טוקנומיקה
CAIRE (CAIRE) מידע
CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S
CAIRE (CAIRE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CAIRE (CAIRE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
CAIRE (CAIRE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של CAIRE (CAIRE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CAIRE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CAIREהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CAIREטוקניומיקה, חקרו אתCAIREהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
CAIRE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן CAIRE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CAIRE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.