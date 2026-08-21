CAD Digital מחיר היום

מחיר CAD Digital (CADD) בזמן אמת היום הוא $ 0.714831, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CADD ל USD הוא $ 0.714831 לכל CADD.

CAD Digital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 862,708, עם היצע במחזור של 1.21M CADD. ב‑24 השעות האחרונות, CADD סחר בין $ 0.71428 (נמוך) ל $ 0.718141 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.720142, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.709213.

ביצועים לטווח קצר, CADD נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 611.34.

CAD Digital (CADD) מידע שוק

שווי שוק $ 862.71K$ 862.71K $ 862.71K נפח (24 שעות) $ 611.34$ 611.34 $ 611.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 862.71K$ 862.71K $ 862.71K אספקת מחזור 1.21M 1.21M 1.21M אספקה כוללת 1,206,870.18 1,206,870.18 1,206,870.18

שווי השוק הנוכחי של CAD Digital הוא $ 862.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 611.34. ההיצע במחזור של CADD הוא 1.21M, עם היצע כולל של 1206870.18. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 862.71K.