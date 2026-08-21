Bycocket מחיר היום

מחיר Bycocket (BYCOCKET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BYCOCKET ל USD הוא $ 0 לכל BYCOCKET.

Bycocket כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,901, עם היצע במחזור של 1.00B BYCOCKET. ב‑24 השעות האחרונות, BYCOCKET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BYCOCKET נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו +9.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bycocket (BYCOCKET) מידע שוק

שווי שוק $ 21.90K$ 21.90K $ 21.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.90K$ 21.90K $ 21.90K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bycocket הוא $ 21.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BYCOCKET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.90K.