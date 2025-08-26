BUSD (BUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.989175 $ 0.989175 $ 0.989175 24 שעות נמוך $ 0.999551 $ 0.999551 $ 0.999551 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.989175$ 0.989175 $ 0.989175 גבוה 24 שעות $ 0.999551$ 0.999551 $ 0.999551 שיא כל הזמנים $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.112189$ 0.112189 $ 0.112189 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.54% שינוי מחיר (7D) -0.54%

BUSD (BUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994577. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.989175 לבין שיא של $ 0.999551, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.112189.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSD השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUSD (BUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 54.73M$ 54.73M $ 54.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.73M$ 54.73M $ 54.73M אספקת מחזור 55.03M 55.03M 55.03M אספקה כוללת 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552

שווי השוק הנוכחי של BUSD הוא $ 54.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSD הוא 55.03M, עם היצע כולל של 55026240.20594552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.73M.