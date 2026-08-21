bunnyOS מחיר היום

מחיר bunnyOS (OS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OS ל USD הוא $ 0 לכל OS.

bunnyOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 240,571, עם היצע במחזור של 1.00B OS. ב‑24 השעות האחרונות, OS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00114871, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OS נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +40.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.99K.

bunnyOS (OS) מידע שוק

שווי שוק $ 240.57K$ 240.57K $ 240.57K נפח (24 שעות) $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 240.57K$ 240.57K $ 240.57K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של bunnyOS הוא $ 240.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.99K. ההיצע במחזור של OS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.57K.