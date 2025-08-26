Bueno (BUENO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01093737$ 0.01093737 $ 0.01093737 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) +57.09% שינוי מחיר (7D) +113.18% שינוי מחיר (7D) +113.18%

Bueno (BUENO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUENO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUENOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01093737, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUENO השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, +57.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+113.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bueno (BUENO) מידע שוק

שווי שוק $ 68.67K$ 68.67K $ 68.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.67K$ 68.67K $ 68.67K אספקת מחזור 870.91M 870.91M 870.91M אספקה כוללת 870,912,416.306709 870,912,416.306709 870,912,416.306709

שווי השוק הנוכחי של Bueno הוא $ 68.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUENO הוא 870.91M, עם היצע כולל של 870912416.306709. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.67K.