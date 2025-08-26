Bsop (BSOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00281167$ 0.00281167 $ 0.00281167 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -9.02% שינוי מחיר (7D) -14.89% שינוי מחיר (7D) -14.89%

Bsop (BSOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BSOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00281167, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSOP השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -9.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bsop (BSOP) מידע שוק

שווי שוק $ 67.76K$ 67.76K $ 67.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.76K$ 67.76K $ 67.76K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bsop הוא $ 67.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSOP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.76K.