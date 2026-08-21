BSCS מחיר היום

מחיר BSCS (BSCS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSCS ל USD הוא $ 0 לכל BSCS.

BSCS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,647, עם היצע במחזור של 276.31M BSCS. ב‑24 השעות האחרונות, BSCS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BSCS נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +5.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 33.13.

BSCS (BSCS) מידע שוק

שווי שוק $ 87.65K$ 87.65K $ 87.65K נפח (24 שעות) $ 33.13$ 33.13 $ 33.13 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.53K$ 126.53K $ 126.53K אספקת מחזור 276.31M 276.31M 276.31M אספקה כוללת 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

שווי השוק הנוכחי של BSCS הוא $ 87.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.13. ההיצע במחזור של BSCS הוא 276.31M, עם היצע כולל של 398894655.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.53K.