BREPE מחיר היום

מחיר BREPE (BREPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BREPE ל USD הוא $ 0 לכל BREPE.

BREPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,308.36, עם היצע במחזור של 420.69T BREPE. ב‑24 השעות האחרונות, BREPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BREPE נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BREPE (BREPE) מידע שוק

שווי שוק $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BREPE הוא $ 17.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREPE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.31K.